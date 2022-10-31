Новосибирская область признана самым читающим регионом страны

Новосибирская область стала победителем конкурса «Самый читающий регион». Он проводится в стране с 2015 года, организатором выступает Российский книжный союз. Согласно правилам конкурса, первое место присуждается субъекту федерации «с наиболее развитой книжной инфраструктурой и самыми яркими инициативами по продвижению книги и чтения».

Участниками конкурса в этом году стали 82 российских региона, которые должны были представить свой самый значимый литературный проект. Лучшим был признан проект из Новосибирской области «Век сибирской литературы», который посвящен 85-летию региона и 100-летию журнала «Сибирские огни».

«В насыщенную программу празднования значимых для региона дат были вовлечены все 30 районов Новосибирской области. К участию в проекте было привлечено более миллиона человек», — сказано на сайте Российского книжного союза.

В числе лауреатов конкурса — Белгородская область, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ. Петербург был удостоен почетного статуса «Территория книги и чтения».

Кроме того, среди «читающих регионов» оказались Архангельская, Кировская, Мурманская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская и Волгоградская области, Камчатский, Приморский, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, Петербург, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Чеченская Республика. По итогам прошлого года самыми читающими становились архангельцы.