Опрос: планируют ли новосибирские компании устраивать новогодние корпоративы?

Аналитики сервиса по поиску работы Зарплата.ру провели опрос, по результатам которого выяснилось, что треть компаний Новосибирской области откажутся от проведения новогодних корпоративов.

В число других расходов, затраты на которые компании собираются сократить:

– корпоративные мероприятия (43%);

– индексация заработка (29%);

– корпоративный транспорт для сотрудников (29%);

– компенсация питания работников (28%);

– представительские расходы (21%);

– командировочные расходы (15%);

– расходы на рекламу (14%);

– аренда офисного помещения (14%);

– сокращение заработных плат (8%);

– перевод всех сотрудников на удаленный режим работы (8%);

– уменьшение рабочих часов (7%);

– программа добровольного медицинского страхования (6%).