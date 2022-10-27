Опрос: планируют ли новосибирские компании устраивать новогодние корпоративы?

На чем, помимо корпоративов, собираются экономить предприятия?
Аналитики сервиса по поиску работы Зарплата.ру провели опрос, по результатам которого выяснилось, что треть компаний Новосибирской области откажутся от проведения новогодних корпоративов.
В число других расходов, затраты на которые компании собираются сократить:
– корпоративные мероприятия (43%);
– индексация заработка (29%);
– корпоративный транспорт для сотрудников (29%);
– компенсация питания работников (28%);
– представительские расходы (21%);
– командировочные расходы (15%);
– расходы на рекламу (14%);
– аренда офисного помещения (14%);
– сокращение заработных плат (8%);
– перевод всех сотрудников на удаленный режим работы (8%);
– уменьшение рабочих часов (7%);
– программа добровольного медицинского страхования (6%).
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