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Более 63 тысяч новосибирских студентов и школьников воспользовались «Пушкинской картой»

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Проект стартовал три года назад.

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В Новосибирской области за три года действия «Пушкинской карты» проектом воспользовались более 63 тысяч школьников и студентов, бесплатно посетивших более 1350 культурных событий в 85 организациях региона.

В Новосибирской области за три года действия «Пушкинской карты» проектом воспользовались более 63 тысяч школьников и студентов, бесплатно посетивших более 1350 культурных событий в 85 организациях региона.

Вопросы реализации национального проекта «Культура» и его региональных составляющих, федеральной программы «Пушкинская карта», федерального проекта «Культура для школьников» и этнокультурное развитие в Сибири в Год культурного наследия народов России рассмотрены на заседании экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» по культуре.

В мероприятии приняла участие заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, в частности, она подчеркнула большую роль национального проекта «Культура» и федерального проекта «Пушкинская карта» в приобщении молодежи к культуре и воспитании молодого поколения.

К участию в программе «Пушкинская карта» в Новосибирской области присоединились состоянию на октябрь этого года 85 организаций, в том числе: 23 государственные организации сферы культуры и образования, 15 муниципальных организаций культуры, 47 – негосударственных. Новосибирская область стабильно сохраняет лидерские позиции в реализации программы среди регионов Сибири: на текущий момент по «Пушкинской карте» продано билетов на общую сумму 329 млн рублей. Потенциальный бюджет проекта в 2022 году составляет 610 млн рублей, то есть процент освоения – 54%.

И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков подчеркнул, что в числе актуальных задач на ближайший период – увеличение количества выездных программ в районах области.

Среди государственных учреждений культуры, подведомственных министерства культуры Новосибирской области, участники программы «Пушкинская карта» – все театры, концертные организации и музеи, исторический парк, образовательные организации, библиотека и Центр креативных индустрий. Безусловным лидером программы является федеральный Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

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