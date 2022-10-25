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За неделю в Новосибирской области на 21% снизилось число заболевших коронавирусом

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При этом глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Щербатов подчеркнул, что заболеваемость ковидом продолжает регистрироваться на высоких уровнях.

pixabay.com

За прошедшую неделю в нашем регионе зарегистрировано 1537 случаев заражения коронавирусом, что на 21% меньше показателей предыдущей недели. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. По его словам, снижение количества заразившихся отмечается уже пятую неделю. До этого на протяжении девяти недель наблюдался рост.

«Седьмую неделю наибольшее количество заболевших дает Новосибирск (64%). Также произошло снижение недельного среднесуточного темпа прироста и составляет 0,07. Коэффициент распространения — 0,8», — сообщил господин Щербатов.

По клиническим проявлениям преобладает форма ОРВИ (99%), болезнь протекает в основном в легкой форме. При этом Александр Щербатов добавил, что «заболеваемость коронавирусом продолжает регистрироваться на высоких уровнях необходимо рекомендовать соблюдать профилактических мероприятий».

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