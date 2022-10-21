В новосибирском правительстве наградили активистов ветеранского движения

«Эту организацию основали люди, которые на протяжении всего своего пути творили историю нашей области и страны в целом. Я хочу сказать огромное спасибо всему ветеранскому движению за взаимную совместную работу, особенно за работу по патриотическому воспитанию молодого поколения. Мы и дальше будет оказывать необходимое содействие для того, чтобы эта деятельность качественно продвигалась», – подчеркнул Игорь Яковлев.

Гостям приема вручили почетные грамоты министерства региональной политики, министерства труда и социального развития, благодарственные письма министерства здравоохранения, министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, Новосибирского областного совета ветеранов, а также книги «Поколений связующая нить», изданные к 50-летию областной общественной организации ветеранов, и издания «Трудовая доблесть Новосибирской области».