В новосибирском правительстве наградили активистов ветеранского движения

За годы работы областная организация ветеранов стала не только самой большой, но и одной из самых уважаемых и авторитетных среди общественных организаций нашего региона.
Сегодня, 21 октября, состоялся торжественный прием представителей органов управления и общественности региона, посвященный 85-летию образования Новосибирской области и 50-летию создания Новосибирской областной ветеранской организации. Представители регионального правительства поздравили и вручили награды деятелям ветеранского движения.
С приветственным словом к участникам торжества обратился зампредседателя правительства – министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев, который от лица министерства и своих коллег поздравил присутствующих с 50-летием областной общественной организации ветеранов и 85-летием региона, а также выразил благодарность за совместную отлаженную работу.
«Эту организацию основали люди, которые на протяжении всего своего пути творили историю нашей области и страны в целом. Я хочу сказать огромное спасибо всему ветеранскому движению за взаимную совместную работу, особенно за работу по патриотическому воспитанию молодого поколения. Мы и дальше будет оказывать необходимое содействие для того, чтобы эта деятельность качественно продвигалась», – подчеркнул Игорь Яковлев.
Гостям приема вручили почетные грамоты министерства региональной политики, министерства труда и социального развития, благодарственные письма министерства здравоохранения, министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, Новосибирского областного совета ветеранов, а также книги «Поколений связующая нить», изданные к 50-летию областной общественной организации ветеранов, и издания «Трудовая доблесть Новосибирской области».
Председатель областного совета ветеранов региона Виктор Леонов отметил, что многие успехи организации были достигнуты благодаря поддержке профильных министерств. «Я признателен за это активное взаимодействие с ветеранскими организациями, выполнение задач патриотического воспитания населения, организацию наставнической деятельности, внедрение социально-значимых услуг, направленных на повышение качества жизни людей старшего возраста, оказание помощи в профилактике и лечении заболеваний, реализацию программ по сохранению здоровья», – поблагодарил Виктор Леонов.
Фото: nso.ru
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