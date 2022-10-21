Губернатор Андрей Травников провел личный прием новосибирцев

Также Губернатор Андрей Травников рассмотрел обращение граждан о благоустройстве Центрального парка в Черепанове. Проект благоустройства парка стал одним из победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды, прошедшего в рамках форума Министерства строительства Российской Федерации «Развитие малых городов и исторических поселений». «Поздравляю с победой в конкурсе, получением права на федеральное финансирование. Со своей стороны, могу подтвердить, что областное финансирование будет выделено в объеме, необходимом для того, чтобы этот проект полностью состоялся», – отметил глава области.



В обновленном парке, создаваемом на федеральный, региональные и местные средства, предусмотрено обустройство творческой и игровой зоны, зоны рекреации, активного отдыха со спортивной площадкой, скалодромом, скейтпарком и тихого отдыха с беседками и шахматами. Завершить работы планируется в октябре 2023 года.



В ходе приема Андрей Травников обсудил модернизацию библиотеки в селе Убинское. В 2022 году Убинская библиотека стала победителем конкурса на создание модельной библиотеки в 2023 году, проводимого в рамках национального проекта «Культура». Дизайн-проектом предусмотрено обустройство восьми библиотечных залов, которые будут связаны с достопримечательностями района. Единый стиль оформления в тематике флоры и фауны Убинского района позволит создать атмосферу комфорта и визуально объединит различные функциональные зоны в единое пространство. Работы планируется завершить в сентябре 2023 года.