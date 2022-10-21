Губернатор Андрей Травников провел личный прием новосибирцев

В частности, глава региона поддержал просьбу об организации центра амбулаторной онкологической помощи.
Губернатор Андрей Травников рассмотрел обращения жителей г. Обь, Черепановского, Убинского, Ордынского районов. Личный прием прошел в приемной президента РФ в Сибирском федеральном округе.
В частности, глава региона поддержал просьбу об организации центра амбулаторной онкологической помощи в центральной городской больнице города Обь. «Подтверждаю, в следующем году в Оби заработает полнофункциональный ЦАОП – с МРТ, КТ, рентген-аппаратом, эндоскопией, ультразвуковой диагностикой, дневным стационаром», – подчеркнул глава региона.
Центр должен начать работу уже в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». За счет бюджета области разрабатывается проектно-сметная документация, осуществляется строительство модульного здания, обучение медицинских работников новым методам исследований. Средства федерального бюджета позволят оснастить центр современным магнитно-резонансным компьютерным томографом.
Также Губернатор Андрей Травников рассмотрел обращение граждан о благоустройстве Центрального парка в Черепанове. Проект благоустройства парка стал одним из победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды, прошедшего в рамках форума Министерства строительства Российской Федерации «Развитие малых городов и исторических поселений». «Поздравляю с победой в конкурсе, получением права на федеральное финансирование. Со своей стороны, могу подтвердить, что областное финансирование будет выделено в объеме, необходимом для того, чтобы этот проект полностью состоялся», – отметил глава области.
В обновленном парке, создаваемом на федеральный, региональные и местные средства, предусмотрено обустройство творческой и игровой зоны, зоны рекреации, активного отдыха со спортивной площадкой, скалодромом, скейтпарком и тихого отдыха с беседками и шахматами. Завершить работы планируется в октябре 2023 года.
В ходе приема Андрей Травников обсудил модернизацию библиотеки в селе Убинское. В 2022 году Убинская библиотека стала победителем конкурса на создание модельной библиотеки в 2023 году, проводимого в рамках национального проекта «Культура». Дизайн-проектом предусмотрено обустройство восьми библиотечных залов, которые будут связаны с достопримечательностями района. Единый стиль оформления в тематике флоры и фауны Убинского района позволит создать атмосферу комфорта и визуально объединит различные функциональные зоны в единое пространство. Работы планируется завершить в сентябре 2023 года.
Губернатор поручил при модернизации помещения одновременно провести ремонт и благоустройство входной группы библиотеки.
Кроме того, глава области поручил дополнительно проконтролировать сроки завершения капитального ремонта зданий средней общеобразовательной школы в посёлке Пролетарский Ордынского района, а также проработать вопрос об организации мастерских по предмету «Технология» для мальчиков, в рамках капремонта школы.
Работы ведутся в рамках регионального проекта «Модернизация системы общего образования на территории Новосибирской области по капитальному ремонту зданий школ на 2022-2026 годы».
В настоящее время завершаются работы: в здании № 1 – по устройству системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, обустройству полов, вентилируемого фасада, электромонтажные работы; в здании № 2 – обустройству вентилируемого фасада. Планируемый срок завершения капитального ремонта в здании № 2 Пролетарской среднеобразовательной школы — до 1 сентября 2023 года.
Фото: nso.ru
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