Жителей Новосибирска приглашают поучаствовать в опросе о новом парке в Академгородке

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и строительная компания «Д54» начали разрабатывать концепцию парка «Чербузы», который благоустроят в микрорайоне «Щ».

Новосибирцам предлагают пройти опрос и высказаться, какие объекты они хотят видеть на будущей территории парка и как, по их мнению, она должна быть благоустроена. Муниципальные власти интересуются, что местные жители думают о ее использовании сейчас, а также что известно о ее истории, флоре и фауне. Завершится опрос 10 ноября.

«Территория будущего парка проходит транзитно через весь микрорайон «Щ» от станции «Сеятель» до ул. Кутателадзе, захватывает зону бывшей железной дороги и смежные земельные участки, а также пойму ручья Чербузы. Общая площадь территории достигла 13 га», — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Разработку проекта планируют завершить в феврале 2023 года. Все соглашения между департаментом культуры, спорта и молодежной политикой мэрии Новосибирска и строительной компанией «Д54 Эрнест» уже подписаны.