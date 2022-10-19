Финансирование жилья для сирот в Новосибирской области увеличили на 60%

Бюджет 2022 года на приобретение жилья для сирот увеличился с 1,3 млрд до 2,1 млрд рублей.
В Новосибирской области еще 26 сирот получили ключи от новых квартир – торжественная церемония вручения состоялась 18 октября в администрации города Бердска. Всего в Новосибирской области с начала 2022 года уже получили ключи от новых квартир 477 сирот региона. Бюджет текущего года на приобретение жилья для сирот увеличился с 1,3 млрд до 2,1 млрд рублей – это на 60% больше, чем в прошлом году.
В церемонии вручения ключей от жилых помещений в Бердске приняла участие заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, в частности, она подчеркнула, что Правительством региона ежегодно увеличивается сумма выделяемого финансирования на обеспечение сирот жилыми помещениями, что позволяет сократить имеющуюся очередность. «Бюджет текущего года составляет 2,1 млрд рублей, – отметила Ольга Потапова. – Для сравнения: в прошлом году на данные цели было направлено порядка 1,3 млрд рублей. В планах 2022 года закрыть потребность в жилье для 814 человек».
В Бердске новоселами стали 26 ребят. Жилые помещения сироты получают по договору специализированного найма сроком на 5 лет, по истечении которого, при наличии положительного заключения сопровождающих специалистов, можно оформить квартиру в собственность.
В регионе действует дополнительная мера поддержки для сирот в виде жилищного сертификата, который дает право его обладателю приобретать жилье сразу в собственность. Обладатель сертификата, сумма которого варьируется от 2,5 до 3,1 млн рублей в зависимости от муниципалитета, вправе при покупке недвижимости использовать дополнительно собственные средства. Среди требований, предъявляемых к получателю сертификата – достижение возраста 23 лет, дееспособность, наличие официальной работы, отсутствие судимости и нахождения в наркологическом или психоневрологическом диспансерах. Подробная информация о сертификате и алгоритме его получения размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Воспользовались сертификатом с начала 2022 года 93 человека.
Кроме того, в Новосибирской области сироты, которые являются очередниками, но еще не получили жилье, могут оформить компенсацию арендной платы. Для получения выплат необходимо обратиться в министерство. Размер компенсации – от 5 до 15 тысяч рублей. В этом году на данную меру социальной поддержки предусмотрено 48 млн рублей.
Получить подробную консультацию можно по телефону горячей линии министерства 8-800-100-00-82.
Фото: nso.ru
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