Финансирование жилья для сирот в Новосибирской области увеличили на 60%

В Новосибирской области еще 26 сирот получили ключи от новых квартир – торжественная церемония вручения состоялась 18 октября в администрации города Бердска. Всего в Новосибирской области с начала 2022 года уже получили ключи от новых квартир 477 сирот региона. Бюджет текущего года на приобретение жилья для сирот увеличился с 1,3 млрд до 2,1 млрд рублей – это на 60% больше, чем в прошлом году.

В церемонии вручения ключей от жилых помещений в Бердске приняла участие заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, в частности, она подчеркнула, что Правительством региона ежегодно увеличивается сумма выделяемого финансирования на обеспечение сирот жилыми помещениями, что позволяет сократить имеющуюся очередность. «Бюджет текущего года составляет 2,1 млрд рублей, – отметила Ольга Потапова. – Для сравнения: в прошлом году на данные цели было направлено порядка 1,3 млрд рублей. В планах 2022 года закрыть потребность в жилье для 814 человек».



В Бердске новоселами стали 26 ребят. Жилые помещения сироты получают по договору специализированного найма сроком на 5 лет, по истечении которого, при наличии положительного заключения сопровождающих специалистов, можно оформить квартиру в собственность.