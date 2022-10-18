Новосибирцы поделились антистрессовыми лайфхаками

Опрос, проводимый среди работников в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Новосибирской области, показал, что более половины новосибирцев (58%) время от времени испытывают стресс на работе. Редко подвергаются стрессу 21% жителей, а постоянно — 7% опрошенных, передают аналитики сервиса «Зарплата.ру».

Большая часть респондентов испытывают рабочий стресс от возникновения проблем, решение которых не зависит напрямую от сотрудника (52%), большого объема работы (46%), от возникновения ошибок (36%).

Реже новосибирцы подвергаются стрессу из-за конфликтов с коллегами, начальством (30%), срывов сроков выполнения задач (25%), решения сложных вопросов (20%), конфликтов с клиентами или заказчиками (19%), взаимодействия с начальством (16%) и решения рабочих вопросов с коллегами (15%).

Респонденты борются с накопившимся за день стрессом различными способами. Большинство выбирает такие способы, как прогулки на свежем воздухе (23%), просмотр фильмов и сериалов, позитивных передач и видео (15%), а также стараются проводить больше времени с семьей и друзьями (14%). Кроме этого, новосибирцы выбирают играть на компьютере/смартфоне (12%), заниматься любимым делом, хобби (12%), есть любимые продукты (11%), читать книги (7%), проводить время в соцсетях (6%).

По мнению опрошенных сотрудников, к снижению стрессу могут привести такие меры, как доброжелательная атмосфера в коллективе (56%), комфортное рабочее место (44%), снижение рабочей нагрузки (43%), комфортные условия для приема пищи/отдыха (31%), благоприятный климат в помещении (30%). А также мероприятия, направленные на сплочение коллектива (совместные выезды, утренняя зарядка, командные игры), – 26%, профессиональная психологическая поддержка – 25%, корпоративный фитнес-центр, спортивный зал – 25%.