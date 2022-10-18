В Новосибирской области повысят выплаты для ветеранов и детей

В Новосибирской области на 10% в 2023 году проиндексируют размеры дополнительных пособий молодым семьям при рождении детей, а также единовременных выплат участникам Великой Отечественной войны и родственникам ветеранов на организацию поездок к местам боевых действий.

Соответствующий доклад о внесении изменений в законы «О молодежной политике в Новосибирской области» и «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области» был рассмотрен на заседании правительства региона, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова.



Как доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, проект закона разработан в соответствии с поручением главы региона. С 2023 года с учетом увеличения на 10% размер дополнительного пособия молодой семье при рождении ребенка составит 6 600 рублей - при рождении первого ребенка (было 6 000 рублей), 13 200 рублей при рождении второго ребенка (было 12 000 рублей), 19 800 рублей при рождении 3-го и последующих детей (было 18 000 рублей).



Будут увеличены и размеры единовременной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны на организацию поездок к местам боевых действий: по России – 8 800 рублей; в СНГ – 11000 рублей; за пределы СНГ – 13200 рублей, ранее было 8, 10 и 12 тысяч соответственно. Аналогичный размер выплат предусмотрен и для близких родственников погибших участников войны на организацию поездок к местам их захоронения.