Новосибирск попал в число лидеров по простою трудоустройства

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали конкуренцию за рабочие места в 25 крупнейших городах России и выяснили, где сложнее всего устроиться на работу.

Лидером по простою трудоустройства стал Красноярск. По данным за сентябрь, на одну вакансию здесь приходится всего 3,6 активных резюме, что характерно для рынка соискателя. На втором месте оказался Хабаровск (3,7), на третьем — Иркутск (3,8). За ними следуют Барнаул (4) и Челябинск (4,01). В первую десятку также входят Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Ижевск (4,12-4,35). Омск (4,4) расположился на 11 месте.

На 12 месте оказался Новосибирск (4,6). Здесь на одну вакансию приходится 4,6 активных резюме, что говорит о том, что рынок труда остается соискательским. При этом здесь самая высокая конкуренция за работу среди крупных сибирских городов. Для сравнения, в среднем по России на одну вакансию приходится 4,9 резюме, что свидетельствует об умеренной конкуренции среди соискателей.

В свою очередь, наиболее сложно найти работу в Краснодаре (6,2), Санкт-Петербурге (6,4) и Москве (7,1).

«Для оценки сложности трудоустройства использовался уровень конкуренции среди соискателей, который рассчитывается как отношение числа резюме к числу вакансий. Чем ниже индекс, тем ниже конкуренция среди соискателей. Если на одну вакансию приходится более семи активных резюме, мы имеем рынок работодателя: вакансий мало, резюме много, а значит, компании имеют большой выбор потенциальных кандидатов, тогда как соискатели испытывают сложности с поиском работы. Если же на одну вакансию приходится менее пяти резюме, перед нами – рынок соискателя: вакансий много, а резюме мало, и работодателям довольно непросто находить людей, а вот соискатели, наоборот, имеют значительный выбор», — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

По ее словам, если количество активных резюме на вакансию не превышает трех, то это значит, что рынок труда находится в состоянии выраженного дефицита работников.