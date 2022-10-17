18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

52% новосибирцев поддерживают отказ от новогодних мероприятий

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

При этом провести новогодний корпоратив собираются около 40% компаний.

pxhere.com

Эксперты выяснили, что каждый второй житель Новосибирской области поддерживает отмену новогодних праздников. Такую статистику приводят в сервисе SuperJob.

«Тренд на отказ от публичных мероприятий на этот новый год поддержал каждый второй новосибирец (52 %). Причем за отмену новогодних массовых увеселений женщины выступают чаще мужчин (55 и 42 % соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (53 и 45 %)» – отмечают аналитики.

Вместе с тем около 40% компаний планируют проводить новогодние корпоративы. 13 % будет отмечать праздник в офисе, 20 % – в ресторане, 2 % – за городом и 5 % пока еще не решили.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: