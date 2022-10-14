Число вакансий в оборонной промышленности Новосибирской области выросло на 52%

Эксперты сервиса «Зарплата.ру» проанализировали количество вакансий на рынке Новосибирской области. Согласно полученным данным, количество вакансий по итогам сентября выросло на 9% в сравнении с августом. Работодатели стали чаще искать монтажников (+20%), операторов call-центров (+18%), швей (+18%), поваров (+15%), инженеров-технологов (+10%), медсестер (+6%).

«Кроме того, в сентябре в сравнении с августом этого года на 39% увеличился прирост откликов на предложения работодателей в сфере оборонного производства, число вакансий в этой же отрасли выросло на 52%», — отмечают эксперты.

В числе популярных специальностей оборонного комплекса выделяют следующее: инженер-технолог, специалист по закупкам, слесарь-ремонтник, инженер-конструктор, фрезеровщик, инженер по метрологии, контролер станочных и слесарных работ, слесарь-сантехник на участок по эксплуатации и ремонту оборудования, экономист.