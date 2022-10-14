18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Число вакансий в оборонной промышленности Новосибирской области выросло на 52%

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Среди самых востребованных специальностей оборонного комплекса — инженер-технолог, слесарь-ремонтник, инженер-конструктор и специалист по закупкам.

pxhere.com

Эксперты сервиса «Зарплата.ру» проанализировали количество вакансий на рынке Новосибирской области. Согласно полученным данным, количество вакансий по итогам сентября выросло на 9% в сравнении с августом. Работодатели стали чаще искать монтажников (+20%), операторов call-центров (+18%), швей (+18%), поваров (+15%), инженеров-технологов (+10%), медсестер (+6%).

«Кроме того, в сентябре в сравнении с августом этого года на 39% увеличился прирост откликов на предложения работодателей в сфере оборонного производства, число вакансий в этой же отрасли выросло на 52%», — отмечают эксперты.

В числе популярных специальностей оборонного комплекса выделяют следующее: инженер-технолог, специалист по закупкам, слесарь-ремонтник, инженер-конструктор, фрезеровщик, инженер по метрологии, контролер станочных и слесарных работ, слесарь-сантехник на участок по эксплуатации и ремонту оборудования, экономист.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: