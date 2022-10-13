В Новосибирске открылся подростковый центр «Юность»

Найти друзей, получить психологическую поддержку, обучиться проектной деятельности – эти и другие возможности предоставит подросткам новый центр «Юность». Подростковое пространство открылось в Новосибирске на базе молодежного центра «Содружество» в рамках стратегической программы уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка «Подростки России».

В церемонии открытия приняла участие уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, находящаяся в настоящее время в Новосибирской области и принимающая участие в межрегиональном форуме «Подростки 360», проходящем в регионе в эти дни.



В частности, детский омбудсмен подчеркнула, что центр «Юность» – это новое подростковое пространство, двери которого будут открыты для всех подростков. «Центр будет одновременно и клубом, и кризисным центром, где можно получить психологическую и иную помощь, – рассказала уполномоченный. – В новом пространстве все условия для времяпрепровождения современного подростка и деятельность на любой вкус: есть комфортная зона отдыха, где можно расслабиться и отдохнуть, есть кухня с горячим чаем, печеньем для посиделок с друзьями, есть спортивный зал. Ежедневно его смогут посещать сначала 50 человек, со временем – до ста».



В рамках реализации концепции развития центра запланирована работа с подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящими на различных формах профилактического учета. За основу при создании нового центра взята модель подросткового центра «Тут поймут» благотворительного фонда «Солнечный город».



Как отмечают члены команды центра, в числе которых специалисты по социальной работе с молодёжью, по ведению социальных сетей, руководители студий и секций, психологи, – важнейший принцип их деятельности – инклюзивный подход. Каждый молодой человек вне зависимости от того, в каком положении и жизненной ситуации он находится, может посетить центр. Ребята смогут поучаствовать в проектах, стать участником студий и секций, посещать мероприятия и просто находиться в центре, читая, работая за ноутбуком, подготавливая домашнее задание.



В «Юности» будут реализовываться социальная адаптация и интеграция подростков через вовлечение в творчество, спортивные занятия, мероприятия. Другими направлениями работы центра станут взаимодействие с партнерами и резидентами, в числе которых, к примеру, Лига настольного хоккея Сибири и городской психологический центр «Родник», а также проектная деятельность по формированию здорового образа жизни, развитию гибких навыков и трудоустройству подростков и оказание консультаций и опосредованной помощи молодым людям.



Напомним, министерством образования Новосибирской области с 2018 года реализуется инфраструктурный проект по созданию в малых городах и селах региона и отдаленных микрорайонах Новосибирска культурных центров для молодежного сообщества «Открытые пространства». Девять пространств, уже открытых в Барабинском, Доволенском, Татарском, Купинском, Искитимском и других районах области, помогают расширить доступ молодых людей к разнообразной культурной жизни, соответствующей их ожиданиям и потребностям.