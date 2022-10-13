Новосибирцам предложили связать теплые вещи для сражающихся на фронте бойцов

Благотворительную акцию «Поделись теплом» объявили депутаты центра «Доброе дело». Цель акции – поддержать солдат, сражающихся на западных границах России. Впереди зима – фронтовикам нужны будут теплые шерстяные перчатки и носки.

«Если вы умеете вязать – присоединяйтесь к акции. Депутаты выделили средства и закупили пряжу, не хватает только ваших умелых и заботливых рук, которые превратят ее в теплые вещи для наших солдат, – призывают организаторы. – Каждая пара перчаток и носков оперативно попадет напрямую на фронт через офицеров 41-й армии. А бойцы, согретые вашим теплом, скажут большое спасибо за эту поддержку!»

Получить пряжу и сдать готовые вещи можно в приемных депутатов Ленинского района города по адресам:

– Связистов, 139/1, тел. 303‒09‒95;

– Титова, 198/1, тел. 209‒05‒70;

– Станиславского, 40, тел. 355‒92‒51, 353‒25‒03;

– Титова, 22а (офис 804), тел. 209‒01‒89;

– Степная, 54/1, тел. 361‒03‒44.