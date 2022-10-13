В новосибирском правительстве обсудили пилотные программы «Дети в семье» и «Подростки России»

В Новосибирской области очень много делается и по работе с кровной семьёй, и по работе с замещающими семьями. Сейчас договорились о том, что будет создана служба «Дети в семье» – речь идёт о малышах в возрасте до 4-х лет. В рамках службы специалисты будут содействовать сохранению кровной семьи для ребенка, возвращению к родителям из учреждения или поиска приёмной семьи, если другие пути невозможны. Самая главная задача службы – сформировать новые подходы к работе с семьями для того, чтобы у малышей всегда был семейный очаг», – подчеркнула Мария Львова-Белова.

Губернатор поблагодарил детского омбудсмена за очередной приезд в Новосибирскую область. «Мария Алексеевна уже во второй раз за год приезжает к нам в регион, и хочу отметить, что у нас сложилось настоящее сотрудничество в полном понимании этого термина. Удаётся не только рассказать, как у нас организована работа, в чём мы молодцы, или услышать, где у нас есть резервы, но и согласовать дальнейшие шаги. По двум новым инициативам: первая направлена на обретение детьми полноценных семей, вторая – на развитие молодёжных и подростковых инициатив. Это хорошо укладывается в тот опыт, который мы накопили.