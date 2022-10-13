В новосибирском правительстве обсудили пилотные программы «Дети в семье» и «Подростки России»

Андрей Травников провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Мария Львова-Белова напомнила, что обе программы получили свое именно начало в Новосибирской области.
«Увидев ту работу, которую проводит Андрей Александрович со своей командой и в отношении подростков, и в отношении маленьких детей, мы поняли, что это одни из важнейших направлений деятельности. Было сформировано две стратегические программы – «Дети в семье» и «Подростки России», которые были представлены Президенту, получили поддержку, и сейчас мы реализуем их в нескольких пилотных регионах.
С Андреем Александровичем мы договорились о следующем этапе – это новый проект, который называется «Уличная социальная служба». Он подразумевает работу команды специалистов, которые будут выходить на улицу, в места скопления молодёжи и подростков, чтобы рассказать им о тех возможностях, которые существуют. Важно подсказать, наладить контакт, стать добрыми друзьями, а подростковое пространство становится в этом случае точкой входа.
В Новосибирской области очень много делается и по работе с кровной семьёй, и по работе с замещающими семьями. Сейчас договорились о том, что будет создана служба «Дети в семье» – речь идёт о малышах в возрасте до 4-х лет. В рамках службы специалисты будут содействовать сохранению кровной семьи для ребенка, возвращению к родителям из учреждения или поиска приёмной семьи, если другие пути невозможны. Самая главная задача службы – сформировать новые подходы к работе с семьями для того, чтобы у малышей всегда был семейный очаг», – подчеркнула Мария Львова-Белова.
Губернатор поблагодарил детского омбудсмена за очередной приезд в Новосибирскую область. «Мария Алексеевна уже во второй раз за год приезжает к нам в регион, и хочу отметить, что у нас сложилось настоящее сотрудничество в полном понимании этого термина. Удаётся не только рассказать, как у нас организована работа, в чём мы молодцы, или услышать, где у нас есть резервы, но и согласовать дальнейшие шаги. По двум новым инициативам: первая направлена на обретение детьми полноценных семей, вторая – на развитие молодёжных и подростковых инициатив. Это хорошо укладывается в тот опыт, который мы накопили.
В этом году мы переформатируем сеть молодёжных центров, их у нас в регионе очень много, почти 60. На их базе мы создаём площадки «открытое пространство», главная цель которых – создать молодёжное, подростковое сообщество, и не только вокруг каких-то интересов, а вокруг реальных дел, проектов. Со своей стороны, мы готовы оказывать поддержку. В этом году был первый опыт – на форуме «PROрегион» прошёл конкурс-отбор молодёжных проектов, и для реализации лучших из них были выделены гранты из областного бюджета. Опыт был удачный. При формировании проекта бюджета мы закладываем уже бо́льшую сумму на грантовую программу в рамках форума «PROрегион». Ожидаем, что количество сообществ, которые будут сформированы, в том числе, при активной деятельности специалистов, увеличится и, соответственно, будет больше проектов. А значит, те объёмы средств, которые мы увеличиваем в бюджете следующего года, будут востребованы», – отметил глава региона.
Фото: nso.ru
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