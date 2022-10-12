Новосибирцы рассказали, считают ли свой город удачным для построения карьеры

35% жителей Новосибирска — третьего по численности населения мегаполиса России — считают свой город лучшим для построения карьеры. 40% полагают, что это не так, остальные затрудняются с ответом.

Отметим, что восемь лет назад, в 2014 году, большинство новосибирцев (55%) называли свой город лучшим для карьеры. К 2018 году таковых стало 48%, в 2020-м — 41%, в 2021-м — 37%. Теперь же в сибирской столице лишь 35% позитивно настроенных горожан. К таким результатам пришли специалисты сервиса SuperJob, опросившие представителей экономически активного населения городов страны с численностью от 500 тысяч человек.

Лидером рейтинга ожидаемо стала Москва. Здесь 66% респондентов считают свой город лучшим для карьеры. А не согласны с этим утверждением только 15% опрошенных.