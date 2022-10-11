Новосибирская область дополнительно получит 315 млн рублей из федерального бюджета на выплаты семьям при рождении третьего ребенка

Новосибирской области будет направлено дополнительное финансирование на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Всего в 2022 году региону по этому направлению выделено 1 млрд 449 млн рублей из федерального бюджета.

Соответствующее решение о дополнительном финансировании принято Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.



Первый зампредседателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков прокомментировал: «Принято решение направить дополнительно 315,5 млн рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Таким образом, в 2022 году Новосибирской области по этому направлению выделено федерацией 1 млрд 449 млн рублей».



Напомним, в Новосибирской области средства направлений областного семейного капитала доступны многодетным семьям по ряду направлений. Областной семейный капитал входит в перечень мер поддержки, реализуемых в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». В 2022 году размер сертификата на областной семейный капитал составляет 116 648,61 рублей. Средства областного семейного капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части пенсии, приобретение автотранспорта, единовременную выплату, приобретение сельхозтехники, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения.