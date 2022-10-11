Какие рабочие профессии названы самыми перспективными?

Сервис Работа.ру провел опрос, чтобы выяснить, какие рабочие профессии в 2022 году пользователи считают наиболее перспективными и почему.

По итогам исследования выявлена тройка самых перспективных профессий. Лидирует профессия инженера — так считают большинство опрошенных. На втором месте оказались строители, а на третьем — электрики.

Кроме того, в топ-10 вошли такие профессии, как автослесарь, автомеханик, сварщик, электромонтер, мастер отделочных работ, токарь, повар и монтажник.

«Большинство (92%) объяснили, что, на их взгляд, эти профессии востребованы на рынке труда. 35% респондентов отметили, что в стране развиваются внутренние производства, где нужны эти специалисты. 28% считают эти профессии достойными», – сообщают в сервисе Работа.ру.

В числе других причин называется интенсивный рост зарплаты у специалистов этих профессий и низкую конкуренцию, а значит, быстрый карьерный рост.