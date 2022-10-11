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За неделю почти на треть упала заболеваемость ковидом в Новосибирской области

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О положительной динамике сообщил глава Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

pixabay.com

На оперативном совещании в региональном правительстве глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил, что за неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 31%.

«Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией: за неделю зарегистрировано 2885 случаев, что меньше предшествующей недели на 31%», — отметил господин Щербатов.

По информации главы ведомства, уровень заболеваемости падает уже третью неделю подряд, коэффициент распространения инфекции уменьшился, в настоящий момент составляет 0,81. Наибольшее количество больных по нашему региону фиксируется в Новосибирске.

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