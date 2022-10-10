Новосибирская область — в топ-5 движения «Молодые профессионалы»

Андрей Травников наградил новосибирцев-победителей финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
«Вашими усилиями, усилиями десятков и сотен наставников, участников движения в этом году Новосибирская область поднялась еще выше в рейтинге – если в предыдущие годы мы стабильно держались в десятке, теперь мы вошли в пятерку регионов с самыми лучшими успехами, самым активным развитием движения «Молодые профессионалы».
Мы сильны разными специальностями – у нас есть компетенции по самым разным направлениям. Это отражает потребности новосибирской экономики – она очень диверсифицирована, ей требуются профессионалы в разных направлениях и отраслях. Здорово, что растет количество лабораторий, учебных заведений, школ и колледжей, где созданы условия для освоения компетенций. В этом наш резерв для дальнейшего развития, для того, чтобы войти в тройку лучших, и выиграть», – отметил глава региона.
Финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходил с 8 по 12 сентября 2022 года в Республике Мордовия в городе Саранске. Деловая программа – 9 – 10 сентября 2022 года. В рамках финала проходил распределенный Евразийский чемпионат, в котором приняли участие конкурсанты из 14 стран Азии, БРИКС и ближнего зарубежья. В компетенции «Парикмахерское искусство» золотую медаль выиграла участница из Новосибирской области – Оксана Тимонина. «Пройдя путь от юниорского движения до национальной сборной России, я могу с уверенностью сказать, что чемпионат «Молодые профессионалы» – это чемпионат высококвалифицированных специалистов, где соревнуются очень сильные участники, и очень высокая конкуренция. Я на чемпионате испытала невероятное чувство гордости за свою страну, за Россию», – сказала Оксана.
В рамках подготовки к Финалу с 14 по 18 февраля 2022 года прошел IX Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Новосибирской области по 165 компетенциям (в том числе по 64 компетенциям юниоров в возрасте от 10 до 16 лет). Соревнования Регионального чемпионата проходили на 39 площадках образовательных организаций, с участием более 1200 конкурсантов и более 1100 экспертов из профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Новосибирской области и регионов России. С 10 марта по 25 апреля 2022 года проходили отборочные соревнования для участия в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» – 2022, а также итоговые соревнования, приравненные к финалу X Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Новосибирскую область на отборочных и итоговых соревнованиях представили победители регионального чемпионата – 184 школьника и студента Новосибирской области. В этом году по 97 компетенциям, в которых участвовала Новосибирская область, итоги подводились уже в рамках итоговых соревнований, приравненных к финалу X Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
По результатам итоговых соревнований команда Новосибирской области завоевала 64 награды: 5 золотых медалей, 8 серебряных медалей, 18 бронзовых медалей и 33 медальона за профессионализм. В дистанционно-очном формате в финале сборная команда Новосибирской области участвовала в 30 компетенциях (21 компетенция – «Молодые профессионалы» и 9 компетенций – «Юниоры»), 7 компетенций прошли в очном формате на площадке «Саранск Арена», а 23 дистанционно на площадках образовательных организаций Новосибирской области. По итогам дистанционно-очного финала команда Новосибирской области завоевала еще 13 медалей: 1 золотую, 8 серебряных, 7 бронзовых медалей, а также 5 медальонов за профессиональное мастерство. По итогам финала команда Новосибирской области заняла 5 место в рейтинге субъектов Российской Федерации, завоевав 77 медалей: 6 золотых, 8 серебряных, 25 бронзовых медалей, а также 38 медальонов за профессиональное мастерство.
Фото: nso.ru
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