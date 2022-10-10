Новосибирская область — в топ-5 движения «Молодые профессионалы»

«Вашими усилиями, усилиями десятков и сотен наставников, участников движения в этом году Новосибирская область поднялась еще выше в рейтинге – если в предыдущие годы мы стабильно держались в десятке, теперь мы вошли в пятерку регионов с самыми лучшими успехами, самым активным развитием движения «Молодые профессионалы».

Мы сильны разными специальностями – у нас есть компетенции по самым разным направлениям. Это отражает потребности новосибирской экономики – она очень диверсифицирована, ей требуются профессионалы в разных направлениях и отраслях. Здорово, что растет количество лабораторий, учебных заведений, школ и колледжей, где созданы условия для освоения компетенций. В этом наш резерв для дальнейшего развития, для того, чтобы войти в тройку лучших, и выиграть», – отметил глава региона.