В новосибирских МФЦ заработал сервис «Видеоконсультант»

«Заявители посредством видеоконференцсвязи могут получить бесплатную консультацию, не выходя из дома. Специалисты в режиме реального времени ответят на интересующие вопросы в рамках компетенции МФЦ, проверят статус готовности документов, а также запишут на прием в любой офис «Мои документы» Новосибирской области», – пояснил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.



Для получения видеоконсультации заявителю необходимо:



1) Зайти в «Видеоконсультант» на главной странице сайта, разрешив программе использовать микрофон и камеру (при наличии) устройства, с которого будет осуществляться подключение;



2) Заполнить небольшую анкету (ФИО, номер телефона, эл. почта, тема обращения);



3) Задать специалисту интересующие вопросы.



Для последующей подачи документов заявителю необходимо лично обратиться в офис «Мои документы».



Сервис доступен всем пользователям сайта с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.