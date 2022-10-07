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В новосибирских МФЦ заработал сервис «Видеоконсультант»

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Жители могут получить бесплатную консультацию через видеоконференцсвязь, не выходя из дома.

«Заявители посредством видеоконференцсвязи могут получить бесплатную консультацию, не выходя из дома. Специалисты в режиме реального времени ответят на интересующие вопросы в рамках компетенции МФЦ, проверят статус готовности документов, а также запишут на прием в любой офис «Мои документы» Новосибирской области», – пояснил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Для получения видеоконсультации заявителю необходимо:

1) Зайти в «Видеоконсультант» на главной странице сайта, разрешив программе использовать микрофон и камеру (при наличии) устройства, с которого будет осуществляться подключение;

2) Заполнить небольшую анкету (ФИО, номер телефона, эл. почта, тема обращения);

3) Задать специалисту интересующие вопросы.

Для последующей подачи документов заявителю необходимо лично обратиться в офис «Мои документы».

Сервис доступен всем пользователям сайта с 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

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