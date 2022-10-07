Премьер-министр РФ Мишустин наградил врача-рентгенолога из Новосибирска

В правительстве Российской Федерации прошла церемония вручения премий в области образования. Всего были награждены восемь команд, в одной из которых отметили новосибирского врача-рентгенолога и преподавателя медицины Александра Дергилева.



Завотделением диагностического центра «Клинической больницы «РЖД–Медицина» и заведующий кафедрой лучевой диагностики Новосибирского медуниверситета принимал активное участие в исследованиях и разработке системы образования в области преподавания лучевой диагностики в стоматологии и челюстно–лицевой хирургии. Вместе со своими коллегами со всей России он получил награду из рук премьер-министра Михаила Мишустина.



«Премией правительства 2022 года отмечены восемь работ. Каждая – результат многолетнего труда авторских коллективов. Они посвящены подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей, новым образовательным технологиям, которые направлены на повышение качества образования в области медицины, физкультуры и спорта, инноваций, архитектуры, – сказал глава правительства. – России. Не сомневаюсь, эти идеи помогут нашей стране подготовить компетентных и квалифицированных специалистов».