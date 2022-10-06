В честь полетевшей на МКС Анны Кикиной хотят назвать улицу в Новосибирске

Одна из новосибирских улиц может получить имя прославившейся уроженки нашего города — девушки-космонавта Анны Кикиной. Она первая из российских космонавтов отправилась на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Новосибирска Анну Терешкову.

«После того как будет совершен полет, планируем как минимум назвать в честь нее улицу — у нас же есть улица Терешковой, сейчас набрасывается очень много предложений, но это будет уже обсуждено после полета», — отметила госпожа Терешкова.

Напомним, что накануне корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа, включая Анну Кикину, стартовал из центра имени Кеннеди NASA во Флориде.

Фото: архивы пресс-служб