Новосибирские подростки больше не смогут покупать энергетики?

На сессии новосибирского заксобрания депутаты решили запретить продавать энергетики лицам, не достигшим 18 лет. Комитет областного парламента по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике подготовил проект изменений в статью 22 Закона Новосибирской области «О защите прав детей в Новосибирской области». Проект представили на 25 сессии заксобрания.

«Содержание кофеина в энергетических напитках часто составляет верхнюю допустимую норму суточного потребления. Не исключается возможность употребления тонизирующих напитков детьми, не достигшими 18 лет более одной упаковки в день – это может привести к негативному влиянию на их здоровье», — отмечается в докладе зампредседателя комитета по культуре Елены Спасских.

Большинством голосов депутаты приняли закон в первом чтении. Мера административной ответственности за продажу энергетических напитков несовершеннолетним будет избрана через месяц.