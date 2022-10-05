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Новосибирские подростки больше не смогут покупать энергетики?

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Заксобрание Новосибирской области поддержало в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

pxhere.com

На сессии новосибирского заксобрания депутаты решили запретить продавать энергетики лицам, не достигшим 18 лет. Комитет областного парламента по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике подготовил проект изменений в статью 22 Закона Новосибирской области «О защите прав детей в Новосибирской области». Проект представили на 25 сессии заксобрания.

«Содержание кофеина в энергетических напитках часто составляет верхнюю допустимую норму суточного потребления. Не исключается возможность употребления тонизирующих напитков детьми, не достигшими 18 лет более одной упаковки в день – это может привести к негативному влиянию на их здоровье», — отмечается в докладе зампредседателя комитета по культуре Елены Спасских.

Большинством голосов депутаты приняли закон в первом чтении. Мера административной ответственности за продажу энергетических напитков несовершеннолетним будет избрана через месяц.

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