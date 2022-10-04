Над новосибирскими ветеранами Великой Отечественной войны возьмут шефство

В мэрии Новосибирска прошло заседание Координационного совета по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов в 2022 году. Участники совета обсудили работу по поддержке лиц пожилого возраста и людей с инвалидностью, а также проекты и инициативы, направленные на повышение качества жизни старшего поколения.

Пожилые люди являются приоритетной категорией в работе социальной отрасли, отметила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. На сегодняшний день в городе проживает больше 377 тысяч представителей старших возрастных групп. Среди них 3325 человек — ветераны ВОВ.

«До сегодняшнего дня мы предоставляли услуги индивидуального социального кураторства и сопровождения только непосредственным участникам из ветеранов Великой Отечественной войны. Но, поскольку с каждым днём, к сожалению, их становится всё меньше и меньше, мы предлагаем расширить перечень мер поддержки для всех участников этой категории. Обеспечить каждого ветерана, каждого из этих 3325 на вчерашний день, услугами индивидуального патронажа, включая тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников лагерей.

И на территории каждого района закрепить за каждым участником войны своего специалиста отдела социальной поддержки администрации, — подчеркнула госпожа Незамаева. — Разработать план индивидуального, персонального сопровождения каждого человека с точки зрения обеспечения безопасного и комфортного проживания дома, системного медицинского и социального обслуживания, условий общения и досуга, если это необходимо».