Полет на МКС с участием женщины-космонавта из Новосибирска запланирован 5 октября

Экипаж миссии Crew-5 провел генеральную репетицию полета на МКС в космическом центре имени Кеннеди в США. Космонавты полностью готовы к запуску, который состоится в эту среду, 5 октября.



«Crew-5, SpaceX и NASA завершили репетицию всех операций, которые будут происходить в день запуска», – заявили в SpaceX.



После репетиции члены экипажа устроили фотосессию, на которой подробно показали костюмы астронавтов. Костюмы белые, на голове шлемы с откидными масками, на плечах инициал имени фамилия, а также флаг страны. Каждый космонавт может взять с собой личные вещи массой до одного килограмма. Анна Кикина рассказала, что в багаж положит фигурку Городовичка – символ родного Новосибирска.



К своему полету россиянка готовилась десять лет. Ее упорство и красоту отметили создатели популярной линейки кукол Barbie. Они выпустили модель по образу Анны Кикиной.



На данный момент Анна Кикина – единственная космонавт-женщина из России, которая стала участницей программы перекрестного полета Роскосмоса и NASA. Он также первая их российских астронавтов, кто полетит на корабле производства компании Илона Маска SpaceX.

Фото: архивы пресс-служб