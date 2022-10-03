Экс-мэр Бердска стал главой минприроды Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников представил нового министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина в ходе оперативного совещания в правительстве региона 3 октября.

«С сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей министр природных ресурсов и экологии Евгений Анатольевич Шестернин. Его не нужно представлять, вы хорошо его знаете как опытного мэра города Бердска. Весь свой опыт Евгений Анатольевич приложит к развитию природных ресурсов Новосибирской области. Евгений Анатольевич, просьба в кратчайшие сроки изучить все текущие дела, сконцентрироваться на завершении реализации мероприятий национальных проектов в 2022 году, подготовке бюджета на 2023 год, подготовке к очередному лесопожарному периоду. Желаю вам успехов в работе», – отметил губернатор.



Евгений Анатольевич Шестернин родился 9 августа 1959 г. в Новосибирске. В 1990 году закончил Новосибирский электротехнический институт. Прошел путь от авиамеханика до главы города Бердска.

Фото: nso.ru