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Экс-мэр Бердска стал главой минприроды Новосибирской области

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О его назначении в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил Андрей Травников.

Губернатор Андрей Травников представил нового министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина в ходе оперативного совещания в правительстве региона 3 октября.

«С сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей министр природных ресурсов и экологии Евгений Анатольевич Шестернин. Его не нужно представлять, вы хорошо его знаете как опытного мэра города Бердска. Весь свой опыт Евгений Анатольевич приложит к развитию природных ресурсов Новосибирской области. Евгений Анатольевич, просьба в кратчайшие сроки изучить все текущие дела, сконцентрироваться на завершении реализации мероприятий национальных проектов в 2022 году, подготовке бюджета на 2023 год, подготовке к очередному лесопожарному периоду. Желаю вам успехов в работе», – отметил губернатор.

Евгений Анатольевич Шестернин родился 9 августа 1959 г. в Новосибирске. В 1990 году закончил Новосибирский электротехнический институт. Прошел путь от авиамеханика до главы города Бердска.

Фото: nso.ru

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