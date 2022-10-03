Новосибирцы рассказали о звонках от телефонных мошенников

Сервис SuperJob провел исследование на тему звонков от мошенников, в котором приняли участие экономически активные граждане из Новосибирска. В результате выяснилось, что ежедневно злоумышленники звонят 13% новосибирцев. По несколько раз в неделю жулики беспокоят 26% горожан. Раз в месяц они терроризируют еще четверть жителей сибирского мегаполиса.

Оказалось, что несколько раз в год звонят 16% опрошенных. Раз в несколько лет звонки от аферистов получают 5% новосибирцев. Лишь 8% ни разу не доводилось общаться с мошенниками — жулики им просто не звонят.

Отметим, что чаще всего жертвами своих ежедневных атак мошенники выбирают новосибирцев с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. На удочку жуликов, теряя деньги и/или имущество, попадался каждый десятый в Новосибирске. Еще 7% признались, что несколько раз становились жертвой телефонных мошенников.

Женщины страдают от телефонных мошенников больше мужчин (20% против 13% соответственно). А чаще других аферистов обводят вокруг пальца граждан старше 45 лет (22%).