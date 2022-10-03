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В новосибирских магазинах могут вернуть масочный режим

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С противопандемийным предложением выступило региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства.

pexels.com

Глава минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров предложил ввести масочный режим в магазинах. Соответствующую информацию передали в пресс-службе облправительства.

Сотрудникам продуктовых ритейлеров и тех организаций, которые часто контактируют с населением, предписывается применять медицинскую одноразовую маску для профилактики респираторных заболеваний.

Напомним, что главный эпидемиолог региона Елена Пудова накануне выступила за возврат ношения масок на фоне увеличения числа случаев заражения ковидом в Новосибирской области.

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