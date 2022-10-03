В новосибирских магазинах могут вернуть масочный режим

Глава минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров предложил ввести масочный режим в магазинах. Соответствующую информацию передали в пресс-службе облправительства.

Сотрудникам продуктовых ритейлеров и тех организаций, которые часто контактируют с населением, предписывается применять медицинскую одноразовую маску для профилактики респираторных заболеваний.

Напомним, что главный эпидемиолог региона Елена Пудова накануне выступила за возврат ношения масок на фоне увеличения числа случаев заражения ковидом в Новосибирской области.