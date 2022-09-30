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Каких специалистов в Новосибирске будет не хватать в следующем году?

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О дефицитных профессиях говорится в проекте постановления, опубликованном городской администрацией.

pexels.com

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления, которое указывает на нехватку специалистов определенных профессий в 2023 году. В список попали учителя начальных классов, иностранных языков, физики и математики. Кроме того, в «дефицитном перечне» оказались воспитатели детсадов, повара и мойщики посуды.

В документе сказано, что в связи с постановлением мэрии Новосибирска от 22 ноября 2017 года №5222 «О Порядке возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска», власти оплатят жилье указанным специалистам. Постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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