Каких специалистов в Новосибирске будет не хватать в следующем году?

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления, которое указывает на нехватку специалистов определенных профессий в 2023 году. В список попали учителя начальных классов, иностранных языков, физики и математики. Кроме того, в «дефицитном перечне» оказались воспитатели детсадов, повара и мойщики посуды.

В документе сказано, что в связи с постановлением мэрии Новосибирска от 22 ноября 2017 года №5222 «О Порядке возмещения расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам, в которых имеется дефицит кадров в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска», власти оплатят жилье указанным специалистам. Постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.