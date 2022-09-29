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В Новосибирской области продлили действие антиковидных мер

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Глава региона Андрей Травников уже подписал соответствующее постановление.

Дополнительные меры по защите населения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в условиях режима повышенной готовности продлены в Новосибирской области по 31 декабря 2022 года. Соответствующее постановление № 180, вносящее изменения в тематические нормативно-правовые акты региона, подписал сегодня, 29 сентября, губернатор Андрей Травников.

В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Новосибирской области и действующими требованиями федерального и областного законодательства внесены изменения в постановление губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», продлевается действие дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации по 31.12.2022. Изменения также внесены в постановление губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Документ опубликован на сайте правительства Новосибирской области.

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