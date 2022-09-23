В Новосибирскую область прибыл «олимпийский десант»

Виктор Кровопусков, Софья Великая, Алексей Фросин, София Позднякова, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко – шесть олимпийских чемпионов по фехтованию, завоевавшие общими усилиями 11 золотых медалей Олимпийских игр. Великие спортсмены приехали в Новосибирскую область на первый Всероссийский турнир по фехтованию на призы Заслуженного тренера России Бориса Леонидовича Писецкого, который посвящен юбилею легендарного наставника.

Накануне турнира олимпийцы провели насыщенный день, пропагандируя олимпийские ценности и любовь к спорту. Утром вместе с министром спорта Сергеем Ахаповым и президентом Олимпийского совета в Новосибирской области Игорем Коротневым чемпионы побывали в телевизионной студии «Вести Новосибирск».