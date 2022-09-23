В Новосибирскую область прибыл «олимпийский десант»

Шесть победителей Олимпийских игр прилетели в наш город в преддверии Всероссийских соревнований на призы Бориса Писецкого.
23 сентября олимпийцы побывали в телевизионной студии «Вести Новосибирск», встретились с юными воспитанниками школы фехтования, учащимися Новосибирского колледжа олимпийского резерва, а также отправили на линию трамвай с олимпийской символикой, который с сегодняшнего дня будет курсировать на 13 маршруте.
Виктор Кровопусков, Софья Великая, Алексей Фросин, София Позднякова, Юлия Гаврилова и Екатерина Дьяченко – шесть олимпийских чемпионов по фехтованию, завоевавшие общими усилиями 11 золотых медалей Олимпийских игр. Великие спортсмены приехали в Новосибирскую область на первый Всероссийский турнир по фехтованию на призы Заслуженного тренера России Бориса Леонидовича Писецкого, который посвящен юбилею легендарного наставника.
Накануне турнира олимпийцы провели насыщенный день, пропагандируя олимпийские ценности и любовь к спорту. Утром вместе с министром спорта Сергеем Ахаповым и президентом Олимпийского совета в Новосибирской области Игорем Коротневым чемпионы побывали в телевизионной студии «Вести Новосибирск».
- Этот день можно назвать уникальным, особенно для наших юных спортсменов, которым выпал редкий шанс встретиться с великими спортсменами, - отметил Сергей Ахапов. – Неоценимый опыт общения даст толчок и без того популярного у нас вида спорта, как фехтование. Предстоящий турнир это яркое событие в спортивном календаре, потому что он посвящён нашему великому тренеру, который воспитал плеяду чемпионов Европы, мира и четырехкратного Олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, которого мы также ждём завтра на соревнованиях.
Днём олимпийцы стали первыми пассажирами трамвая с олимпийской символикой, который с сегодняшнего дня будет курсировать по маршруту №13.
- Я впервые участвую в таком событии, - поделилась впечатлениями после поездки на трамвае двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова. – Такой трамвай – это отличная реклама здорового образа жизни, олимпийских ценностей. Интересно, что в детстве я часто ездила на трамвае №13 на тренировку, поэтому есть что вспомнить.
В группе олимпийских чемпионов были две воспитанницы новосибирской школы фехтования – София Позднякова, которая выиграла золотые медали на играх Токио-2020, а также Юлия Гаврилова, победившая в командном турнире Олимпийских игр 2016 года. В 2017 году она переехала в Москву. Вместе с другими чемпионами они встретились с юными воспитанниками школы олимпийского резерва Новосибирской области, которая считается одной из сильнейших в России.
- Я скучаю по Новосибирску, и сегодня почувствовала это особенно остро, - поделилась эмоциями Юлия Гаврилова. – На встречах с юными спортсменами мы передаём свой опыт, рассказываем о сложных моментах карьеры, как преодолевать трудности, чтобы добиться большой цели. Возможно, кому-то наши советы, наши уроки помогут в карьере, это очень важная поддержка в спорте.
24 сентября чемпионы продолжат олимпийский тур по Новосибирской области. Утром запланирована встреча с юными воспитанниками специализированного зала по фехтованию в Калининском районе, затем состоится приём у Губернатора Новосибирской области и в 17.00 начнётся церемония торжественного открытия Всероссийских соревнований на призы Бориса Леонидовича Писецкого по фехтованию.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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Фото: nso.ru
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