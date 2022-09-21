Новосибирские волонтеры собрали 125 мешков мусора на Заячьем и Медвежьем островах

Особенно богатым на мусор оказался остров Заячий – излюбленное место отдыха жителей Новосибирска.
В Общероссийской волонтерской акции «Вода России» национального проекта «Экология» по очистке островов Заячий и Медвежий приняли участие около 100 волонтеров: студенты ГБПОУ НСО «НРК», сотрудники Минприроды НСО, корпоративные волонтеры НСКВ Новосибирского электронного завода, компании «Siberian Wellness», студенты волонтеры региональной ассоциации «Зелёные ВУЗы» - СГУГИТ, НГУЭиУ, СГУВТ и волонтеры ГУФСИН России по Новосибирской области.
Особенно загрязненным оказался остров Заячий – любимое место отдыха жителей Новосибирска. На территории в 0,258 квадратных километра волонтеры общими усилиями собрали 99 мешков мусора.
Остров Медвежий – лесистый, заросший высокой травой, оказался чище. Однако, для того чтобы собрать 25 мешков мусора, участникам акции пришлось побить своеобразный рекорд – охватить уборкой огромную площадь: 1,096 кв. км.
Акция продолжается. На очереди – следующий остров.
Фото: minobr.nso.ru
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