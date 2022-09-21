Новосибирские волонтеры собрали 125 мешков мусора на Заячьем и Медвежьем островах

В Общероссийской волонтерской акции «Вода России» национального проекта «Экология» по очистке островов Заячий и Медвежий приняли участие около 100 волонтеров: студенты ГБПОУ НСО «НРК», сотрудники Минприроды НСО, корпоративные волонтеры НСКВ Новосибирского электронного завода, компании «Siberian Wellness», студенты волонтеры региональной ассоциации «Зелёные ВУЗы» - СГУГИТ, НГУЭиУ, СГУВТ и волонтеры ГУФСИН России по Новосибирской области.