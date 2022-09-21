Насколько IT-грамотными оказались новосибирцы?

По итогам IT-диктанта Новосибирская область вошла в пятерку регионов страны по количеству участников акции и показала балл выше среднего по России.

Во всероссийской образовательной акции по информационным технологиям приняли участие 8 856 жителей региона. Это первое место в Сибири по количеству участников и пятое в стране – после Петербурга, Краснодарского края, Тюменской и Самарской областей.

Средний балл владения цифровыми навыками и компетенциями у новосибирцев составил 60,9 (из 100), что выше среднероссийского показателя (58,7).

Всего в IT-диктанте приняли участие 235 320 россиян.