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Насколько IT-грамотными оказались новосибирцы?

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Подведены итоги IT-диктанта, в котором приняли участие почти девять тысяч жителей Новосибирской области.

pxhere.com

По итогам IT-диктанта Новосибирская область вошла в пятерку регионов страны по количеству участников акции и показала балл выше среднего по России.

Во всероссийской образовательной акции по информационным технологиям приняли участие 8 856 жителей региона. Это первое место в Сибири по количеству участников и пятое в стране – после Петербурга, Краснодарского края, Тюменской и Самарской областей.

Средний балл владения цифровыми навыками и компетенциями у новосибирцев составил 60,9 (из 100), что выше среднероссийского показателя (58,7).

Всего в IT-диктанте приняли участие 235 320 россиян.

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