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Около 70 тысяч новосибирских семей получают пособие на ребенка от 3 до 7 лет

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Размер пособия составляет от 7,2 до 14,5 тысяч рублей.

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«В Новосибирской области порядка 70 тысяч семей с низкими доходами получают ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Значительно упрощена процедура оформления меры поддержки: родителям достаточно заполнить форму электронного заявления на портале госуслуг. Размер пособия увеличен и составляет от 7281 до 14562 рублей в зависимости от материального положения семьи», – рассказала министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области также пояснили, что с текущего года при проверке дохода семьи и имущества при назначении пособия не учитываются транспортные средства, находящиеся под арестом.

Полная информация о действующих на территории региона мерах поддержки для семей с детьми размещена на сайте министерства. Получить дополнительную консультацию можно по телефону горячей линии 8-800-100-0082.

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