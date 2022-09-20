Систему тифлокомментирования спортивных мероприятий впервые протестировали в Новосибирской области

Комментатор с помощью специального оборудования детально описывал слепым болельщикам происходящее на площадке. Система тифлокомментирования используется в театрах, кинотеатрах, библиотеках, музеях для лаконичного описания происходящего действия или предметов, которые непонятны для незрячего или слабовидящего человека.

По поручению губернатора Новосибирской области министерством физической культуры и спорта приобретено переносное оборудование для осуществления тифлокомментирования при проведении крупных спортивных мероприятий. Голос комментатора передаётся через специализированный передатчик FM-диапазона на индивидуальные FM-приемники (наушники), которыми оснащаются незрячие и слабовидящие посетители.

Матч волейбольного клуба «Локомотив» против «Факела» из Нового Уренгоя стал первым опытом тифлокомментирования спортивных мероприятий в регионе.