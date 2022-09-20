Систему тифлокомментирования спортивных мероприятий впервые протестировали в Новосибирской области

Специальное оборудование предназначено для незрячих и слабовидящих.
Комментатор с помощью специального оборудования детально описывал слепым болельщикам происходящее на площадке. Система тифлокомментирования используется в театрах, кинотеатрах, библиотеках, музеях для лаконичного описания происходящего действия или предметов, которые непонятны для незрячего или слабовидящего человека.
По поручению губернатора Новосибирской области министерством физической культуры и спорта приобретено переносное оборудование для осуществления тифлокомментирования при проведении крупных спортивных мероприятий. Голос комментатора передаётся через специализированный передатчик FM-диапазона на индивидуальные FM-приемники (наушники), которыми оснащаются незрячие и слабовидящие посетители.
Матч волейбольного клуба «Локомотив» против «Факела» из Нового Уренгоя стал первым опытом тифлокомментирования спортивных мероприятий в регионе.
Шесть незрячих болельщиков вместе с сопровождающими побывали на матче Кубка России по волейболу. Тифлокомментирование позволяет вовлечь инвалидов по зрению в атмосферу культурного или спортивного действия и в итоге обеспечить доступность и безбарьерность для всех категорий граждан. Группу первых спортивных болельщиков пригласила заместитель директора ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» Марина Копысова.
«Работа на спортивном мероприятии кардинально отличается от работы в театре. На спектаклях текст комментария написан заранее, он вписан в сценарий, обычно мы говорим между репликами актёров и описываем происходящее на сцене. На спортивном матче невозможно предсказать, что произойдёт, поэтому комментатор должен импровизировать, быстро перестраиваться. Но задача остаётся прежней. Необходимо встроить зрителей в атмосферу игры. Незрячие болельщики должны чувствовать себя «своими» на трибуне», – отметила Марина Копысова.
По ходу волейбольного матча незрячие зрители временами «ловили волну», хлопали, эмоционально высказывались по поводу происходящего, тем более игра получилась упорной и драматичной. Болельщики высказали пожелание сидеть поближе к площадке, чтобы лучше слышать звуки игры, отскоки мяча. В целом, они были довольны посещением матча. В будущем опыт спортивного тифлокомментирования будет продолжен на других матчах, а также наиболее интересных соревнованиях, проходящих на спортивных аренах Новосибирской области.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)