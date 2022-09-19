В конце сентября метеочувствительных новосибирцев ждет испытание

Целая серия магнитных бурь ожидается в Новосибирске в период с 30 сентября по 3 октября. Информация об этом опубликована на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

По прогнозам, магнитная буря уровня G1 (слабая буря) ожидается в последний день сентября — 30 числа. Обстановка ухудшится 1 октября — город накроет магнитная буря уровня G2 (средняя). Затем магнитная буря продержится еще два дня, 2 и 3 октября, затем еще двое суток обстановка будет напряженной. С 6 по 15 октября, по прогнозу, магнитосфера придет в норму.

В период магнитных бурь жители с метеозависимостью могут страдать от скачков артериального давления, головной боли. Возможны головокружение и упадок сил, у пожилых людей могут обостриться хронические заболевания. Для облегчения состояние специалисты рекомендуют снизить физнагрузки, ограничить употребление алкоголя, исключить жирную пищу, а также чаще проводить водные процедуры.