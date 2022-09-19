Битва за вакансию: на новосибирском рынке труда усилилась конкуренция

Аналитики hh.ru информируют, что на рынке труда Новосибирской области отмечается рост конкуренции. Все больше сибиряков желает сменить работу. По данным экпертов, за первые полгода 2022 года на одну вакансию в среднем приходится 4,4 резюме, в конце прошлого года показатель составлял 3,8 резюме.

«Нормой, комфортной для рынка труда, является соотношение 5-6 резюме на вакансию: при таком балансе спроса и предложения на рынке труда выигрывают обе стороны, и работодатели, у которых есть выбор кандидатов, и соискатели, у которых не затягивается поиск работы. Более низкие значения индекса свидетельствуют о дефиците кадров», — рассказали аналитики.

При этом на начало года (в январе-феврале) индекс конкуренции за рабочие места в Новосибирской области был на уровне лишь 3,3 резюме на вакансию. Но с марта показатели конкуренции начали заметно расти: в марте — до 4,4 резюме на вакансию, в апреле и мае – до 4,9 резюме на вакансию. В июне уровень соотношения спроса и предложения снизился до показателя 4,5 резюме на вакансию, но уже в следующем месяце вернулся практически на те же значения.