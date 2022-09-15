Андрей Травников наградил лучших новосибирских предпринимателей

Губернатор Андрей Травников и председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив приняли участие в церемонии чествования лауреатов ежегодной награды «За успешное развитие бизнеса в Сибири».

Поздравляя победителей, глава региона поблагодарил оргкомитет и всех организаторов XXVI по счёту конкурса среди лучших бизнесменов Новосибирской области. «Непросто в течение 26 лет, невзирая на все изменения и сложности, поддерживать интерес к такому соревновательному мероприятию, но вам это удаётся. И в этом году отбор был достаточно жёсткий – это главный показатель того, что организаторы умеют делать этот конкурс хорошо. Также традиционно и предприниматели сохраняют к конкурсу интерес и уважение – именно поэтому Правительство Новосибирской области и я лично поддерживаем его. Какие бы трудности и вызовы нас ни ждали, мы все вместе будем их преодолевать и поддерживать хорошие традиции, заложенные нашими предшественниками», – отметил губернатор.