Андрей Травников наградил лучших новосибирских предпринимателей

Представители бизнес-сообщества нашего региона получили награду «За успешное развитие бизнеса в Сибири».
Губернатор Андрей Травников и председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив приняли участие в церемонии чествования лауреатов ежегодной награды «За успешное развитие бизнеса в Сибири».
Поздравляя победителей, глава региона поблагодарил оргкомитет и всех организаторов XXVI по счёту конкурса среди лучших бизнесменов Новосибирской области. «Непросто в течение 26 лет, невзирая на все изменения и сложности, поддерживать интерес к такому соревновательному мероприятию, но вам это удаётся. И в этом году отбор был достаточно жёсткий – это главный показатель того, что организаторы умеют делать этот конкурс хорошо. Также традиционно и предприниматели сохраняют к конкурсу интерес и уважение – именно поэтому Правительство Новосибирской области и я лично поддерживаем его. Какие бы трудности и вызовы нас ни ждали, мы все вместе будем их преодолевать и поддерживать хорошие традиции, заложенные нашими предшественниками», – отметил губернатор.
По итогам предыдущих двадцати пяти конкурсов 456 предприятий получили официальный статус «Надёжный партнёр», 312 предприятий награждены за достигнутые успехи по отдельным показателям. 768 руководителям данных предприятий вручены именные дипломы «За успешное управление бизнесом».
В XXVI конкурсе приняло участие 63 предприятия и организации из 21 района и города Новосибирской области. Были представлены основные отрасли экономики, такие как машиностроение и металлообработка, оборонная промышленность, лёгкая, электротехническая промышленность, стройиндустрия, транспорт, связь, сельскохозяйственное производство, сфера услуг.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)