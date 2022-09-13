Новосибирское правительство увеличило финансирование социально значимых направлений

Соответствующие изменения в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» обсуждены на заседании правительства региона, которое провел первый заместитель председателя правительства области Владимир Знатков.



Как доложил зампредседателя правительства – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко, основными целями изменений являются перераспределение расходов, уточнение плана по собственным доходам.



В числе основных направлений расходов областного бюджета с учетом изменений – строительство объектов социального назначения, оказание медицинской помощи гражданам, ремонты и благоустройство, оборудование и оснащение в учреждениях социально-культурной сферы, социальные выплаты. Также основные расходы бюджета с учетом изменений будут направлены на поддержку жилищно-коммунальной сферы, в том числе, на подготовку к зиме, а также на поддержание работоспособности информационных систем Новосибирской области. Кроме того, увеличиваются и перераспределяются ассигнования дорожного фонда.



Основные параметры бюджета с учетом изменений в доходной части составили свыше 254,6 млрд рублей, в расходной части – порядка 280 млрд рублей.

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