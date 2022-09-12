В Новосибирске прошел Парад российского студенчества

В этом году хедлайнером мероприятия стала музыкальная группа PIZZA, основанная в 2010 году Сергеем Приказчиковым, который̆ является автором, композитором и аранжировщиком песен.

Для первокурсников парад стал торжественным посвящением в студенты – все участники приняли клятву студента вместе с артистами на сцене.

Парад студенчества – это возможность ближе познакомить и сплотить студентов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой студенческой семьи. Каждый год количество первокурсников университетов и колледжей растёт, а вместе с ним – масштаб парада. Впервые в Новосибирской области Парад прошёл в 2017 году, и уже в 2019 году праздничное шествие объединило более восьми тысяч студентов. После двух лет отмены парада в связи с эпидемиологической ситуацией, он вновь прошёл в Новосибирске и собрал ещё больше студентов. В этом году мероприятие приурочено к празднованию 85-летия Новосибирской области.