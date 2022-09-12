В Новосибирске прошел Парад российского студенчества

В этом году мероприятие приурочили к 85-летию Новосибирской области.
В Параде российского студенчества, прошедшем в Новосибирской области, приняли участие около 11 тысяч первокурсников из 31 образовательной организации высшего и среднего профессионального образования. Среди участников также были студенты из университетов Луганской Народной Республики.
Старт шествия был дан у Дома офицеров, колонна студентов прошла по Красному проспекту, до площади имени Ленина, где первокурсников ждала концертная программа и хедлайнеры мероприятия.
Всех студентов со сцены поприветствовал замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов: «Уважаемые ректоры, руководители учебных заведений! Дорогие первокурсники! От имени губернатора Новосибирской области хочу поприветствовать всех вас и передать самые тёплые и искренние поздравления с таким праздником, как Парад российского студенчества! Парад не только объединяет, но также настраивает ребят на серьёзную работу в предстоящем учебном году, вдохновляет усердно постигать науку, чтобы потом применять полученные знания и опыт на благо своей страны.
Хочу также поблагодарить руководителей организаций среднего профессионального образования, которые в этом году стали частью нашего Парада. Отдельные слова признательности студентом из Луганской народной Республики, которые нашли возможность присоединиться к нам и принять участие в праздничном шествии всех первокурсников. Желаю вам главного – получить лучшую профессию и найти себя в жизни для того, чтобы сбылись ваши мечты! Именно ваши мечты составляют будущее нашей страны!».
В этом году хедлайнером мероприятия стала музыкальная группа PIZZA, основанная в 2010 году Сергеем Приказчиковым, который̆ является автором, композитором и аранжировщиком песен.
Для первокурсников парад стал торжественным посвящением в студенты – все участники приняли клятву студента вместе с артистами на сцене.
Парад студенчества – это возможность ближе познакомить и сплотить студентов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой студенческой семьи. Каждый год количество первокурсников университетов и колледжей растёт, а вместе с ним – масштаб парада. Впервые в Новосибирской области Парад прошёл в 2017 году, и уже в 2019 году праздничное шествие объединило более восьми тысяч студентов. После двух лет отмены парада в связи с эпидемиологической ситуацией, он вновь прошёл в Новосибирске и собрал ещё больше студентов. В этом году мероприятие приурочено к празднованию 85-летия Новосибирской области.
Фото: nso.ru
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