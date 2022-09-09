Какие зарплаты должны быть у учителей? Ответили новосибирцы

70% опрошенных новосибирцев считают, что справедливая зарплата для школьных учителей должна быть больше 100 тысяч рублей в месяц, следует из данных службы исследований hh.ru. По стране в целом такое мнение высказывают 69% респондентов.

25% новосибирцев уверены, что достойная оплата труда педагогов — 61-100 тысяч. 4% — в диапазоне 30-60 тысяч рублей. При этом никто из опрошенных не согласился с тем, что труд учителей можно оценить в сумму 30 тысяч рублей и меньше.

«93% опрошенных считают, что сегодня работа учителей оплачивается не так достойно, как они заслуживают, — сказано в исследовании. — Лишь 4% согласились с тем, что учительские зарплаты можно считать достаточными, остальные затруднились ответить».