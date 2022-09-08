Некоммерческие организации Новосибирской области смогут получить гранты на образовательные IТ-проекты

В Новосибирской области проходит прием заявок от некоммерческого сектора на предоставление грантов. Принять участие в конкурсном отборе могут зарегистрированные на территории региона социально ориентированные некоммерческие организации с проектами дополнительного образования по ряду IТ-направлений.

Конкурсный отбор проводит министерство региональной политики Новосибирской области по инициативе министерства цифрового развития и связи Новосибирской области. Прием заявок продлится до 30 сентября.



Проекты должны быть предназначены для преподавателей вузов и организаций среднего профессионального образования, учителей информатики, школьников 5-11 классов, студентов вузов и колледжей, людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями, безработных граждан, состоящих на учете в центрах занятости населения. Конкурсный отбор проводится по проектам дополнительного образования следующих IТ-направлений: российское программное обеспечение и оборудование в сфере информационных технологий; информационная безопасность; нейротехнологии и искусственный интеллект; машинное обучение; новые производственные технологии (digitaltwin, smartmanufacturing); интеллектуальные системы и робототехника; анализ больших данных; базы данных; распределенные реестры; интернет вещей; игровой дизайн; саунд-дизайн; анимация; цифровое моделирование; беспроводная связь; виртуальная и дополненная реальность; администрирование информационных систем; современные методы тестирования, языки программирования высокого уровня.



Победители должны будут реализовать проект в период с 1 ноября 2022 года до 30 августа 2023 года. Ознакомиться с условиями конкурса подробнее и документацией можно по ссылке. Заявки от участников конкурса необходимо направлять в электронной форме через портал информационной поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Новосибирской области.