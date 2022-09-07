Новосибирцы рассказали, что беспокоит их в поведении детей

В открытом опросе онлайн-сервиса SuperJop поучаствовали родители учеников 9–11 классов новосибирских школ. Они поделились, что больше всего их беспокоит в поведении собственных детей.

На первое место вышла интернета-зависимость подростков (21%). Каждый девятый отмечает, что ребенок не желает учиться. 10% родителей тревожатся по поводу отсутствия у подростка увлечений и жизненных ориентиров. Замкнутость ребенка или, напротив, его чрезмерная эмоциональность беспокоит лишь 8% родителей. Лень и домоседство — 7%.

Опасения по поводу здоровья своих детей (неправильное питание, нелюбовь к спорту и т.д.) испытывает каждый пятый родитель. Еще 6% тревожит упрямство ребенка.

Кроме того, этого аналитики отмечают, что многие родители беспокоятся и насчет личных качеств своего чада: раздражительность и апатия (по 5%), забывчивость и агрессивность (по 3%), несамостоятельность, эгоизм, спешка и неаккуратность (по 2%). Еще 1% родителей говорят, что их подросток мало читает. Другие поводы для тревог назвали 9%: среди них гиперответственность, перфекционизм и слишком быстрое, по мнению старшего поколения, взросление.