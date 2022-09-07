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Волонтеры очистят береговую линию Оби в рамках акции «Вода России»

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Принять участие во всероссийской акции может любой желающий.

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В Новосибирске будет очищено несколько объектов на берегу Оби в сентябре текущего года. Об этом сообщили в городской администрации.

Наш город присоединится к всероссийской акции по очистке береговых линий «Вода России» (акция является частью нацпрограммы «Экология»). Главная задача – убрать мусор и привлечь внимание людей к проблеме загрязнения окружающей среды. Принять участие в акции может любой желающий.

«Отличительная особенность мероприятия – создание соревновательного духа между участниками путем создания команд, что повышает мотивацию. Необходимый инвентарь (мешки для мусора и перчатки) будет выдан», – сообщили в городской администрации.

Подробная информация – на сайте мэрии Новосибирска.

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