Сколько рассчитывают получать новосибирские подростки за подработку на каникулах?

Аналитики hh.ru изучили резюме подростков из Новосибирской области и выяснили, какую зарплату хотят получать школьники во время летних подработок, а также самые популярные среди них профессии.

Этим летом всего было открыто 6,8 тысячи резюме от соискателей в возрасте от 14 до 17 лет. Отмечается, что у 4% уже есть опыт работы, у остальных — нет. Средняя заработная плата, на которую рассчитывают молодые работники, составляет 20 тысяч рублей.

«Самые популярные среди новосибирских школьников специализации – промоутер (13% резюме), курьер (12%), официант/бармен/бариста (10%), продавец-консультант (9%) и упаковщик/комплектовщик (7%). В число популярных профессий также вошли менеджер по продажам, администратор, режиссер/сценарист, оператор call-центра и кредитный специалист», — сказано в исследовании hh.ru.

Часть новосибирских школьников (0,9 тыс. человек) хотели бы подрабатывать и среди учебного года.