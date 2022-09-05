Новосибирские спасатели вернули хозяину угодившего в яму шарпея

В Новосибирске, в частном секторе Калининского района, шарпей упал в яму во дворе дома. На помощь псу пришли спасатели. «Животное было поднято на поверхность и передано хозяину, мужчине 1960 г.р.», — сообщает МАСС.

Кроме того, за последние несколько дня спасатели помогли еще двум собакам, которые подали в колодцы. Одного животного отдали обратно хозяину, второго — сотрудникам центра передержки.

Спасатели МАСС рекомендуют владельцам домашних животных быть более внимательными и аккуратными. Если вы выгуливаете животное в своем частном дворе, закройте крышками все колодцы, люки и ямы. Выгуливая животное на придомовых территориях обязательно держите питомца на поводке, обходите высокую траву и кусты, там может находиться яма.