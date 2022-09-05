Новосибирцы рассказали, насколько счастливыми себя чувствуют

22% новосибирцев считают себя абсолютно счастливыми людьми. Свои ощущения они оценили на 5 баллов из 5 возможных, сообщает о результатах проведенного опроса сервис Superjob. Еще 28% поставили «четверку» своему счастью, а 24% оценили свой уровень счастья на «тройку».

Каждый десятый (10%) оценивает свое состояние неудовлетворительно — на 2 балла из 5. А 8% называют себя абсолютно несчастными людьми.

Среднестатистический новосибирец счастлив на 3,51 балла по 5-балльной шкале. Это больше, чем, например, в Москве (3,27) и Санкт-Петербурге (3,21), однако ниже, чем по стране в целом (3,56).