Андрей Травников написал «Диктант Победы» вместе с 17 тысячами новосибирцев

Акция проходила в Новосибирской области в четвертый раз и охватила 347 площадок по всему региону.
Губернатор Андрей Травников принял участие в акции «Диктант Победы» на площадке Выставочного центра истории Западно-Сибирской железной дороги. «Диктант Победы» – это патриотическая акция, демонстрация интереса к истории нашей страны, наверное, самого сложного и героического ее периода. Для меня «Диктант Победы» – это уважение и гордость за то, что моя семья, члены моей семьи были участниками этих событий. Дополнительный интерес – найти описание фактов, которые я мальчишкой слышал от моей бабушки, от отца, от мамы, от их братьев и сестер, которые рассказывали о том, как воевали деды, какие трудности переживали в тылу мои родственники. Это доказательство того, что для нашего народа это важно, что все поколения, от мала до велика, не намерены отказываться от исторической правды», – подчеркнул глава региона.
Первый зампредседателя заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов отметил патриотическую и образовательную значимость «Диктанта Победы». «Проверить свои знания, и даже если неправильно ответил – прийти и открыть учебник или художественную, историческую литературу, и еще раз прочитать – в этом ничего нет плохого, наоборот, как раз он должен инициировать интерес к истории, проверку своих знаний», – считает он.
Региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память», директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева обратила внимание на существенный рост интереса жителей региона к проведению акции. «Диктант Победы» по Новосибирской области прирастает в разы. Если в первый раз, в 2019 году, мы писали, и у нас было 3330 человек, и 54 площадки по всему региону, то сегодня мы пишем в четвертый раз – это 347 площадок по Новосибирской области», – сообщила она.
Фото: nso.ru
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