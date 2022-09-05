Андрей Травников написал «Диктант Победы» вместе с 17 тысячами новосибирцев

Губернатор Андрей Травников принял участие в акции «Диктант Победы» на площадке Выставочного центра истории Западно-Сибирской железной дороги. «Диктант Победы» – это патриотическая акция, демонстрация интереса к истории нашей страны, наверное, самого сложного и героического ее периода. Для меня «Диктант Победы» – это уважение и гордость за то, что моя семья, члены моей семьи были участниками этих событий. Дополнительный интерес – найти описание фактов, которые я мальчишкой слышал от моей бабушки, от отца, от мамы, от их братьев и сестер, которые рассказывали о том, как воевали деды, какие трудности переживали в тылу мои родственники. Это доказательство того, что для нашего народа это важно, что все поколения, от мала до велика, не намерены отказываться от исторической правды», – подчеркнул глава региона.